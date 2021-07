„Am refuzat-o pe Real Madrid!” Allegri, ofertat de Perez înainte să semneze cu Juventus! Ce a spus antrenorul 

Massimiliano Allegri s-a întors pe banca tehnică a lui Juventus la doi ani după ce s-a hotărât să renunțe.

Allegri a antrenat-o pe Juventus din 2014 până în 2019, iar apoi a renunțat la banca tehnică a „Bătrânei Doamne”. De atunci, antrenorul nu a mai preluat nicio echipă, iar la sfârșitul lunii mai, după ce Juventus a încheiat sezonul pe locul 4 sub comanda lui Pirlo, revenirea sa pe banca tehnică a fost anunțată.

Italianul a fost prezentat în cursul zilei de marti drept noul antrenor al lui Juventus, iar la conferința oficială a dezvăluit că a fost dorit cu insistență de Real Madrid. Mai mult, Allegri a spus că Florentino Perez i-a făcut chiar două oferte, pe care însă le-a refuzat.

„Trebuie să mulțumesc Madridului și președintelui pentru oportunitatea primită. Apoi m-am gândit și am ales Juventus. A fost un gest de dragoste față de un club care mi-a oferit mult și pe care îmi place să îl antrenez”, a spus Allegri la conferință.

„Ronaldo are o responsabilitate mai mare!”



Allegri a vorbit și despre Cristiano Ronaldo, care a fost asociat cu o posibilă plecare de la Juventus, după sezonul trecut. În ciuda speculațiilor, starul portughez s-a întors în Italia în urmă cu câteva zile și a reluat pregătirile alături de echipă.

Antrenorul a dezvăluit care va fi rolul lui Ronaldo în echipa sa și care sunt responsabilitățile lusitanului.

„Ieri am vorbit cu Ronaldo, precum și cu ceilalți jucători. I-am spus că va fi un an important și că mă bucur să îl revăd. Dar, de asemenea, că are o responsabilitate mai mare decât acum 3 ani, când el a găsit o echipă mai experimentată. Aștept nu numai goluri de la el, ci să fie un exemplu cu experiența sa”, a declarat tehnicianul la conferința de presă.