"A vorbit si Allegri cu el!" Radu Dragusin, membru cu "drepturi" depline la echipa de seniori a lui Juventus

Tanarul jucator roman spera sa aiba mai multe sanse in noua stagiune.

Dupa ce a debutat in sezonul precedent la echipa "mare" a lui Juventus, Radu Dragusin spera ca in noua stagiune sa fie un jucator pe care noul antrenor, Massimiliano Allegri, sa se bazeze mai mult si sa poata juca mai multe minute in toate competitile.

Omul care l-a indrumat inca de pe vremea cand evolua pentru Regal Bucuresti, Florin Manea, a vorbit despre viitorul sau si spera ca fotbalistul va reusi sa aiba un progres vizibil, avand in vedere statura pe care Juventus o are.

"A luat bacul cu nota 9.16, chiar bine, am vorbit cu el, face doua antrenamente pe zi. A zis ca a vorbit si Allegri cu el, i-a zis ca se va muta in vestiarul echipei mari. Acolo sunt doua vestiare, ale tinerilor si ale echipei mari. Face antrenamente grele, sta acolo la baza lor. E Juventus, e normal sa fie greu", a declarat impresarul sau, Florin Manea, conform digisport.