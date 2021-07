Prima conferință de presă a lui Allegri de când s-a întors la Juventus! Ce a spus despre viitorul lui Cristiano Ronaldo

Massimiliano Allegri a revenit pe banca tehnică a lui Juventus.

Cristiano Ronaldo s-a întors luni la antrenamentele lui Juventus. La baza de pregătire, câștigătorul a 5 Baloane de Aur a fost așteptat de dornicii fani torinezi care voiau să facă o fotografie cu idolul lor. Astfel, portughezul s-a hotărât să continue în acest sezon cu gruparea italiană, alături de care mai are contract până în vara lui 2022.

Massimiliano Allegri, revenit pe banca lui Juventus după doi ani, a vorbit la prima conferință de presă, de când a fost reinvestit de Agnelii pe banca tehnică, despre Cristiano Ronaldo. Antrenorul a specificat că atacantul va trebui să fie un exemplu pentru ceilați jucători.

"Ieri am vorbit cu Ronaldo, precum și cu ceilalți jucători. I-am spus că va fi un an important și că mă bucur să îl revăd. Dar, de asemenea, că are o responsabilitate mai mare decât acum 3 ani, când el a găsit o echipă mai experimentată. Aștept nu numai goluri de la el, ci să fie un exemplu cu experiența sa", a declarat tehnicianul la conferința de presă.

Allegri: „Trofeul Champions League? Este o dorință și trebuie să fie a tuturor”

Antrenorul italian a vorbit și despre obiectivele pe care le va avea în al doilea mandat la Juventus. Acesta se concentrează pe Serie A, torinezii pierzând titlul după 9 ani de dominație. De asemenea, Allegri se gândește și la Champions League, competiție în care a jucat de două ori finala cu Juventus, în 2015, când Barcelona s-a impus cu 3-1, și în 2017, când Real a câștigat cu 4-1, Ronaldo marcând o dublă.

"Trebuie să găsim o cale care să ne conducă să câștigăm campionatul la sfârșitul lunii mai. Inter este favorită, deoarece au câștigat sezonul trecut. Sunt curios cum vor arăta Roma și Napoli. Trofeul Champions League? Este o dorință și trebuie să fie a tuturor. Scopul meu este de a face jucătorii să crească în evoluții", a dezvăluit Allegri.