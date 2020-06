VIDEO | Direct din CORNER! Golul SENZATIONAL reusit de Christian Eriksen in poarta lui Napoli

Danezul Christian Eriksen a deschis scorul pentru echipa oaspete la doar 2 minute de la startul partidei.

Fostul mijlocas al lui Tottenham a executat cu efect un corner, iar mingea l-a pacalit pe columbianul Ospina care nu a reusit sa evite golul.

A fost al doilea gol al lui Eriksen de la transferul la Milano.

Christian Eriksen scores directly from a corner for Inter's first goal since the re-start ???? pic.twitter.com/BtFmD3tFhI