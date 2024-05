Marele regret al lui Jose Mourinho! ”The Special One” îi putea antrena pe granzii din Europa

Jose Mourinho a dezvăluit cum decizia sa de a rămâne la Roma chiar și după înfrângerea din finala Europa League împotriva celor de la Sevilla din sezonul 2022/23 l-a costat șansa de a antrena echipa națională a Portugaliei.

"Prieteni, familia mea, chiar și agentul meu mi-au spus să plec după finala Europa League de anul trecut. Dar am simțit că nu este momentulși am continuat să antrenez la Roma.

Astfel, am refuzat oportunitatea de a antrena echipa națională a Portugaliei și, de asemenea, o ofertă foarte convenabilă din Arabia Saudită. Totul pentru a rămâne la AS Roma", a declarat Jose Mourinho, citat de britanicii de la The Telegraph.

Întrebat despre viitorul său, Mourinho a oferit un răspuns concret

"Viitorul meu? Încă am o carieră lungă în față. Am 61 de ani, nu e ca și cum m-aș opri la 65.

Nu e o chestiune legată de club, singurul lucru pe care îl vreau este ca obiectivele să fie definite de toți la timp. Nu pot merge la un club în care, doar din cauza carierei mele, obiectivul este să câștigăm un titlu. Singurul lucru pe care îl vreau este să fie totul clar de la bun început", a adăugat "The Special One".

CV-ul lui Mourinho

Jose Mourinho a avut 138 de apariții la AS Roma pe banca tehnică și a obținut o medie de 1.70 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Printre echipele pe care le-a antrenat Mourinho se numără Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur și AS Roma.

"The Special One" a câștigat de două ori trofeul UEFA Champions League. Prima dată în campania din 2003/04 cu FC Porto, iar a doua oară în sezonul 2009/10 cu Inter Milano, alături de nume de calibru precum Samuel Eto'o, Julio Cesar, Wesley Sneijder și românul Cristi Chivu, care a fost titular în finala împotriva celor de la Bayern Munchen, scor 2-0.