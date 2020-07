EXCLUSIV | Echipa de Champions League care intra in cursa pentru Man! Vin meciurile cu Ronaldo si Dybala?! Varianta de ultima ora

Nu doar Monaco il vrea pe Man!

Man isi face bagajele pentru un transfer urias, in Italia sau Franta. Toti ochii sunt pe el la finala Cupei. Becali viseaza sa-l dea cu 15 milioane!

Fotbalistul de 21 de ani are o oferta de peste 10 milioane de euro de la o echipa din primele 5 ale Italiei, anunta sursele www.sport.ro. In acest moment, pe primele 5 locuri in serie A sunt Juventus, Inter, Atalanta, Lazio si Roma.

Becali nu lasa la pret. I-a respins pe englezii de la Norwich, care dadeau doar 5 milioane. In plina pandemie, Becali vrea sa bata orice record de transfer stabilit in Liga 1! Tot FCSB ocupa acum primul loc, dupa plecarea lui Stanciu la Anderlecht pe 9 milioane de euro.

Viorel Moldovan, fost atacant de top in Ligue 1, nu e convins de solutia 'Man la AS Monaco': "Nu este usor, intr-adevar, sa pleci din Romania pe aceste sume, dar nu se stie niciodata. Acesti tineri jucatori cred ca au intrat pe o mana buna si sper eu sa ii pregateasca bine, ca sa revedem FCSB-ul in cupele europene batand Ajax-ul, Chelsea".

Man a mai starnit interes in Premier League, la Sheffield United, insa britanicii n-au facut nicio propunere concreta pana acum.