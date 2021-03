Surpriza uriasa in Premier League! Mourinho poate fi inlocuit la Tottenham de Antonio Conte! De ce ar putea pleca de la Inter

Problemele financiare pe care Inter le traverseaza ar putea sa-l faca pe Conte sa-i paraseasca pe italieni.

Aproape campioana in Italia, dupa dominatia lui Juventus din ultimii, Interul nu are liniste nici in aceste conditii. Antonio Conte e nemultumit de problemele financiare de la club, salariile fiind platite cu intarziere si unele rate pentru transferuri fiind amanate, fapte care-l pun pe ganduri pe antrenorul italian.

Patronii chinezi ai clubului l-au anuntat deja pe antrenor ca nu va dispune de sume mari pentru transferuri in vara. In aceste condititii, Conte este tot mai tentat sa plece de la Inter, iar Tottenham este una dintre variantele posibile. Mourinho este tot mai departe de obiectiv (calificarea in Liga Campionilor) si este tot mai probabil sa fie demis la finalul acestui sezon.

Antonio Conte a mai antrenat in Premier League la Chelsea, formatie cu care a reusit sa castige titlul in 2017. Acesta are la Inter un salariu de 12 milioane de euro insa cei de la Spurs ar fi dispusi sa ii ofere mai mult. Inter a ramas si fara sponsorul principal cu care a avut o colaborare timp de 25 de ani si are o datorie la United de 50 de milioane de euro dupa transferul belgianului Lukaku de la Manchester la Inter.