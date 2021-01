Au intrat in piscina si n-au mai tinut cont de nimic. Imagini fierbinti cu Cristiano Ronaldo si iubita fotomodel. Politia e pe urmele lor

Celebrul fotbalist portughez a incalcat mai multe reguli sanitare pentru a fi alaturi de iubita Georgina, de ziua de nastere a acesteia.

Nu e prima data cand Cristiano Ronaldo "fenteaza" reglementarile legale in ceea ce priveste pandemia cu coronavirus. Dupa ce anul trecut a ignorat in mai multe randuri carantina, lusitanul a comis-o din nou. De aceasta data, Cristiano a trecut dintr-o regiune in alta a Italiei fara autorizatie, drept pentru care politia din Cizma a deschis deja o ancheta.

Mai precis, Ronaldo a plecat de la Torino, acolo unde e legitimat, la echipa Juventus, pentru o escapada romantica in compania iubitei fotomodel Georgina Rodriguez, care la 27 ianuarie a implinit varsta de 27 de ani. Astfel, fotbalistul a plecat din Piemonte pentru a se distra in statiunea Courmayeur, în Valle d'Aosta, ambele regiuni avand statutul de "zona portocalie".

Cea care l-a dat de gol pe Cristiano Ronaldo a fost chiar Georgina, care a postat pe Instagram un filmulet "fierbinte", in care cei doi se saruta pasional intr-o piscina cu apa calda. De altfel, conform presei italiene, se pare ca Ronaldo si Georgina au mai incalcat o regula, inchiriind un hotel care in mod oficial este inchis.