Rasturnare de situatie la Milan! Ibrahimovic e la un pas sa SEMNEZE! Intalnire de ULTIMA ORA cu impresarul: dubla lovitura pusa la cale de 'DIAVOLI'

Zlatan Ibrahomivic s-a razgandit si este gata sa continue la AC Milan.

Suedezul anunta in urma cu 2 saptamani ca se gandeste serios la retragere si nu isi doreste sa joace in Europa League cu AC Milan.

Atacantul mai preciza atunci ca nu banii au fost motivul pentru care a ales sa revina la Milan, ci dorinta de a mai face performanta in continuare.

Potrivit Calciomercato, Zlatan s-a razgandit si a zburat impreuna cu portarul Donnaruma la Monte Carlo, unde vor discuta cu impresarul Mino Raiola conditiile semnarii unui nou contract.

La 21 de ani, Donnaruma este unul dintre cei mai valorosi portari din lume, iar contractul sau cu AC Milan expira la finalul sezonului viitor. Donnaruma a debutat pentru AC Milan la doar 16 ani si este evaluat la 49.5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

8 goluri si 4 pase decisive a reusit Zlatan in acest sezon pentru AC Milan. Suedezul de 38 de ani a revenit in Italia in ianuarie, dupa ce intelegerea cu LA Galaxy i-a expirat.

Ultima postare de pe Instagram-ul lui Ibrahimovic