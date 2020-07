Ar fi CUPLUL ANULUI! Zlatan Ibrahimovic si Diletta Leotta au luat cina IMPREUNA. Sexy-jurnalista era in pragul nuntii, dar acum e LIBERA!

Fotbalistul suedez de 38 de ani si frumoasa reporterita au fost surprinsi la iesirea dintr-un restaurant din Milano.

Presa tabloida din Italia vuieste in aceste zile referindu-se la posibila idila dintre cea mai sexy jurnalista din lume si celebrul Zlatan Ibrahimovic. Cei doi au colaborat in ultima perioada la o campanie publicitara, dar se pare ca legatura e mult mai puternica.

Paparazzii de la saptamanalul "Chi" au fost cei care au venit cu dovada, Zlatan si Diletta fiind fotografiati la ceas de seara, in acelasi loc, un restaurant din Milano unde au luat cina. Asta la putin timp dupa ce Ibrahimovic a jucat un meci de campionat cu AC Milan, 3-1 cu Parma, in urma cu o saptamana.

Informatia vine in contextul in care Diletta Leotta nu mai formeaza un cuplu cu boxerul Daniele Scardina, cel cu care s-a iubit in ultimul an. Relatia dintre cei doi parea una indestructibila, unele surse vorbind chiar despre faptul ca jurnalista de 28 de ani a postului DAZN isi cauta de zor rochie de mireasa.

La randul sau, Zlatan Ibrahimovic e un barbat "liber", in ciuda faptului ca partenera sa oficiala de aproape 20 de ani, fostul fotomodel suedez Helena Seger, i-a daruit 2 copii. Zlatan si Helena nu si-au oficializat niciodata relatia, iar aparitiile publice impreuna au fost din ce in ce mai rare in ultimii ani.