Ca o RAZA DE SOARE! Prima aparitie publica a Dilettei Leotta dupa ce lumea a aflat de "AVENTURA" cu Zlatan Ibrahimovic

Sexy-jurnalista postului DAZN a fost sambata seara la Napoli, unde a urmarit meciul echipei locale cu Sassuolo, 2-0 pentru gazde.

Unul dintre cele mai "fierbinti" subiecte ale verii in lumea fotbalului e legat de posibila idila dintre frumoasa Diletta Leotta (28 de ani) si atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic. In urma cu cateva zile au aparut primele dovezi in acest sens, reporterita si fotbalistul lui AC Milan fiind surprinsi luand cina in acelasi restaurant din Milano.

Proaspat separata de boxerul Daniele Scardina, Diletta n-a reactionat in nici un fel la aceste zvonuri, semn ca fum fara foc nu iese. Intre timp, ea isi vede linistita de treaba, continuand sa acopere in maniera personala cele mai importante meciuri din Serie A.

Astfel, in etapa de la finalul acestei saptmani, italianca s-a aflat pe arena "San Paolo" din Napoli pentru a acoperi confruntarea echipei lui Gattuso cu Sassuolo, formatia romanului Chiriches (care a absentat aseara). Ca de obicei, Diletta Leotta a schimbat doua tinute pe parcursul intalnirii, una sport si una mai eleganta, pe tocuri. In ambele cazuri, ea a impresionat cu zambetul larg si cu infatisarea angelica, atribute care i-au adus statutul de cea mai sexy jurnalista sportiva din lume.