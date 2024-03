Ofertă pentru Dennis Man! Ioan Becali anunță planul Parmei

După ce în presa internațională au apărut numele unor cluburi mari care ar fi interesate de Man, precum Borussia Dortmund, sau Napoli, Ioan Becali spune că ar fi vorba doar de zvonuri și nu există oferte concrete în prezent.

Impresarul susține că Parma se pregătește să îi propună lui Dennis Man o prelungire a contractului, iar momentul ideal pentru un transfer ar fi după un sezon cu actuala echipă în Serie A.

"Deocamdată sunt zvonuri. Parma are un obiectiv să intre în Serie A și cred că cel mai important lucru pentru ei este ca Man să prelungească. După care, dacă va avea oferte, probabil Parma va ține cont. E părerea mea. Parma e proprietara contractului și are dreptul să se uite peste oferte dacă sunt cu adevărat. Primul lucru de care Parma e interesată e să prelungească cu jucătorul, cel puțin asta mi-au spus mie acum două săptămâni. Prelungire pe minim un an. Dacă nu doi sau chiar trei. Parma va putea sta după liniștită.

Man a revenit la forma lui veche, la forma pe care o avea când a fost cumpărat. A înțeles fotbalul italian, înțelege limba foarte bine și are tot viitorul în față. Deocamdată sunt doar speculații. Când vom afla despre ce e vorba, atunci vom putea vorbi. Eu l-aș vedea continuând în Italia. După un an cu Parma în Serie A și-ar da seama de exacta lui valoare. Nu numai el, ci și celelalte echipe care îl doresc", a spus Ioan Becali, la Fanatik.