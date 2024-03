"Un an de excepție!" Florinel Coman, elogiat de rivali

Coman, aripa stângă a FCSB, este golgheterul echipei cu 15 reușite și a contribuit decisiv la parcursul excelent al roș-albaștrilor în acest an.

"Coman a tras echipa după el în acest an. Are un an de excepție, îl felicit. Sper și la Euro să aibă aceleași evoluții și nu putem decât să-l felicităm pentru ceea ce a realizat în acest an. Mă bucur pentru el în primul rând", a spus Balaj pentru Fanatik.

Coman, factorul decisiv pentru FCSB

Balaj a subliniat importanța lui Coman pentru FCSB, evidențiind contribuția sa la victoriile echipei. "Este cel care le-a câștigat meciurile. Dacă vedeți câte puncte a câștigat FCSB prin golurile sau assist-urile lui Florinel Coman, veți înțelege ceea ce a făcut în acest an. Trebuie felicitat! Trebuie să fim fair-play și corecți", a adăugat Balaj.

Coman este lider în clasamentul golgheterilor Superligii, cu 14 reușite, la egalitate cu Darius Olaru, colegul său de la FCSB.

Cinci milioane de euro este cota de piață a fotbalistului în vârstă de 25 de ani, potrivit site-urilor de specialitate.

FCSB este lider în Superligă cu 64 de puncte, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat. Rapid și CFR Cluj o urmează în clasament.