Programul primei etape din Serie A. Cu cine va juca Napoli

Campioana en-titre a Italiei, Napoli, va debuta în sezonul 2023-2024 din Serie A pe terenul nou-promovatei Frosinone, conform programului pentru sezonul viitor, ce va începe în week-end-ul 19-20 august, dezvăluit miercuri de Liga Italiană de Fotbal.

Napoli a câştigat primul său Scudetto în peste treizeci de ani sezonul trecut şi va fi pregătită de francezul Rudi Garcia.

Frosinone a revenit în prima ligă italiană de fotbal pentru prima dată din 2018-19, după ce a dominat Serie B, terminând cu şapte puncte în faţa celor de la Genoa, şi ea promovată.

Inter Milano, finalista din Liga Campionilor, va găzdui pe Monza, care va intra în noul sezon fără preşedintele Silvio Berlusconi, după moartea lui 'Cavaliere' luna trecută.

Inter şi AC Milan, marile rivale, se vor confrunta în noul sezon intern pentru prima dată în etapa a 4-a.

FIRST Matchday in Serie A 2023/24 ????

• Bologna vs AC Milan

• Udinese vs Juventus

• Inter vs Monza

• Frosinone vs Napoli

• Roma vs Salernitana

• Genoa vs Fiorentina

• Empoli vs Hellas Verona

• Lecce vs Lazio

• Sassuolo vs Atalanta

• Torino vs Cagliari

• Empoli vs… pic.twitter.com/A53xKdXjbj