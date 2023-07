E gata! Angel Di Maria și-a dat acordul și semnează cu noua sa echipă

Argentinianul nu va sta mult timp fără echipă și a bătut deja palma cu Benfica Lisabona, prima echipă din Europa pentru care a evoluat în cariera sa, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

De campionul mondial s-au mai interesat și cei de la Inter Miami, dar sud-americanul nu a vrut să audă de un transfer în MLS, chiar dacă acolo ar fi fost coleg cu Leo Messi.

Cele două părți au ajuns la un acord verbal în urmă cu două săptămâni, iar acum docuemntele sunt pregătite și Di Maria va semna în cursul zilei de miercuri cu gruparea din capitala Portugaliei.

Ángel Di Maria to Benfica, here we go! Verbal agreement revealed two weeks ago, now completed and sealed. Done deal ???????????????? #Benfica

Documents are ready — it will be signed later today, Benfica are preparing the official presentation for Di Maria.

Contract valid until June 2024. pic.twitter.com/7OzBZUSV78