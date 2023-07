Mijlocaşul Mason Mount a semnat un contract cu echipa Manchester United, a anunţat clubul londonez.

Mason Mount, în vârstă de 24 de ani, mai avea doar un an de contract la Chelsea. Diavolii Roşii au oficializat miercuri transferul.

Mount a semnat un contract până în 2028, cu o opţiune pentru încă un an.

Potrivit presei engleze, Manchester United a cheltuit aproape 70 de milioane de euro pentru a-l atrage pe Mount.

Mijlocașul crescut de Chelsea va avea un salariu de 250.000 de lire sterline pe săptămană, cu un "potențial de a crește la 300.000 de lire sterline, dacă performanțele sale vor fi pe măsură, o diferență foarte mare față de cele 80.000 de lire sterline, salariu primit la fostul său club Chelsea", notează presa engleză.

Welcome to your new home, Mason.

August can't come soon enough! ❤️‍????#MUFC pic.twitter.com/WVH8UM80Hx