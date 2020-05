Probleme in Serie A. Antrenamentele colective au fost amanate

Guvernul din Italia nu a aprobat protocolul sanitar propus de cluburile de fotbal si de Ministerul Sanatatii, astfel ca antrenamentele colective nu vor fi reluate in aceasta saptamana, potrivit gazzetta.it.

Initial, antrenamentel in grup ar fi trebuit sa inceapa de luni, dar Comitetului tehnico-ştiinţific care ajuta guvernul in timpul pandemiei de coronavirus nu a aprobat inca protocolul.

Echipele din Serie A isi doresc sa inceapa antrenamentele in grup fara limitari si se asigura ca jucatorii vor fi testati constant pentru COVID-19.

Probabil ca in prima faza guvernul va aproba un protocol mai strict, iar jucatorii nu vor avea voie sa se antreneze in grupuri mari. Exercitiile cu mingea vor fi facute in grupuri mici si se va respecta distanta de 2 metri intre sportivi.

Pana cand antrenamentele colective in grupuri mari se vor aproba, cluburile trebuie sa mai astepte cateva zile.

Serie A a fost amanata in martie din cauza pandemiei de coronavirus, iar acum cluburile spera ca meciurile sa fie reluate la jumatatea lui iunie.