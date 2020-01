PREMIERA PENTRU IBRA! Si-a ales numarul cu care va juca la Milan! Alegere neasteptata a suedezului

Zlatan Ibrahimovic (38 ani) a revenit la AC Milan.

Suedezul a aterizat in aceasta seara la Milano si a fost primit in urale de multimea de fani extaziata se sosirea lui. Ibrahimovic a revenit dupa 8 ani si si-a ales deja numarul cu care va evolua in tricoul rossonerilor.

Atacantul va juca cu numarul 21, o alegere surprinzatoare pentru suedez. Acesta a mai jucat cu numarul 11 pe spate la Milan, echipa pentru care a inscris nu mai putin de 56 de goluri.