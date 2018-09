"Pleaca in ianuarie, pe 100-120 de milioane". Patronul care l-a adus pe Dybala in Europa anunta ca argentinianul se va transfera de la Juve

Maurizio Zamparini, excentricul patron al lui Palermo si omul care l-a adus pe Dybala in Europa, spune ca atacantul va pleca de la Juve.

Maurizio Zamparini a vorbit intr-un interviu acordat cotidianului italian Corriere dello Sport. Printre altele, el a spus ca Paulo Dybala va pleca de la Juventus in ianuarie, pentru ca nu prea joaca.

Potrivit patronului lui Palermo, Dybala ar putea ajunge in Premier League sau La Liga, Juventus avand si ea nevoie de o "injectie" financiara de circa 100 sau 120 de milioane de euro.

"De fiecare data cand nu joaca imi vine sa plang! Ramane pe banca din cauza fenomenului Allegri! Allegri sa vina sa o antreneze pe Palermo si sa castige titlul, pentru ca e usor sa faci pe fenomenul la Juventus!

Acum doi ani i-am trimis un mesaj lui Dybala si l-am sfatuit sa plece in Spania, unde se joaca fotbal, sa nu ramana in Italia. Va pleca, pentru ca Juventus vrea sa incaseze 100-120 de milioane.

Cred ca in ianuarie va pleca in Spania. Are oferte de acolo si din Anglia. Juventus are multi campioni si e dificil sa joace cu totii. Cu siguranta e mare pacat sa nu vezi jucand un fenomen cum e Dybala", a spus Zamparini.

40.000.000 euro a incasat Zamparini de la Juventus pentru Paulo Dybala.