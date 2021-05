Jose Mourinho isi construieste un imperiu la AS Roma! Cum ar putea arata echipa in sezonul urmator

Din articol Cum ar putea arata primul 11 sub comanda lui Mourinho:

Jose Mourinho a fost numit antrenor la AS Roma.

Acesta isi doreste sa o refaca pe Roma o forta in fotbalul mondial si pregateste o perioada de transferuri la nivel "galactic". Cateva nume puternice se afla pe lista portughezului.

Eden Hazard de la Real Madrid este "bomba" acestei perioade de transferuri. Belgianul si-a anuntat intentia de a pleca de la Real si este atras de un eventual transfer la Roma, pentru a colabora iarasi cu Mourinho. Anterior, cei doi s-au intalnit la Chelsea.

Mourinho ar putea aduce si un portar de calitate pe "Olimpico". Gianluigi Buffon sau Rui Patricio ar putea evolua la Roma in urmatorul sezon, fiind doriti de "the special one".

In atac, Memphis Depay si Andrea Belotti sunt in vizorul Romei. Acestia ar urma sa il acompanieze pe Dzeko in atac. Insa nu se stie daca bosniacul va ramane.

Juan Jesus, Antonio Mirante și Bruno Peres se vor desparti de Roma, in timp ce viitorul urmatorilor jucatori este incert: Edin Dzeko, Javier Pastore, Pau Lopez, Amadou Diawara, Henrikh Mkhitaryan, Davide Santon, Justin Kluivert și Cengiz Ünder.

Skriniar ar putea fi si el jucatorul Romei. Jose Mourinhio este interesat de serviciile fundasului. Matic si Van de Beek de la Manchester United, alaturi de Renato Sanchez, de la Lille, ar putea face pereche in centrul terenului.

Cum ar putea arata primul 11 sub comanda lui Mourinho:



Buffon (Juventus)/Rui Patricio (Wolves) - Spinazzola, Skriniar (Inter), Mancini/Boateng (Bayern), Karsdorp - Matic (Manchester United)/Zaniolo, Sanches (Lille)/Xhaka (Arsenal) - Hazard (Real Madrid)/Kluivert (imprumutat la RB Leipzig), Van de Beek (Manchester United), Depay (Lyon) - Dzeko/Belotti (Torino).