A refuzat-o pe FC Barcelona și a explicat motivul! Jucătorul din Premier League care le-a spus „nu” catalanilor 

Fundașul spaniol a fost unul dintre obiectivele catalanilor din această vară, când i-a expirat înțelegerea cu gruparea londoneză. Cesar Azpilicueta și-a dorit să plece și el de pe Stamford Bridge, însă a sfârșit prin a-și prelungi înțelegerea cu gruparea pregătită de Thomas Tuchel, semnând un contract valabil până în 2024.

Catalanii i-au cerut lui Azpilicueta să aibă răbdare pentru transfer, însă fundașul nu a mai putut aștepta. Conducerea Barcelonei căuta să se asigure că se poate încadra, din punct de vedere financiar, cu transferul său.

Cesar Azpilicueta a explicat de ce a ales să rămână la Chelsea

Cesar Azpilicueta a dezvăluit, într-un interviu acordat revistei 'Evening Standard', care au fost motivele din spatele alegerii sale.

„După Mondialul Cluburilor, unde am devenit singurul jucător care a câștigat toate trofeele, am simțit că era momentul să mă întorc în Spania. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu clubul. Voiam să rămân aici. Nu am făcut nimic împotriva lui Chelsea. Am avut conversații private unde am explicat totul.

Am fost o perioadă liber de contract și cine știe ce s-ar fi putut întâmpla atunci. Am decis să păstrez tăcerea pentru că existau deja suficiente zvonuri. Nu voiam să înrăutățesc lucrurile, voiam să mă concentrez pe jocul meu. Da, au existat conversații cu Barcelona, în tot clubul.

Sunt foarte emoționat, altfel nu aș fi semnat. Noii proprietari au vrut să rămân pentru a conduce echipa atât în teren, cât și în afara lui. Le sunt recunoscător. Au fost foarte sinceri și transparenți din prima zi. Am simțit responsabilitatea de a rămâne aici, la mine acasă”, a spus Azpilicueta citat de sport.es.

Cariera lui Cesar Azpilicueta

Cesar Azpilicueta joacă la Chelsea din 2012, când a fost transferat de la Olympique Marseille, pentru 8,8 milioane de euro. Până acum, spaniolul a strâns 474 de meciuri pentru londonezi, 17 goluri și 55 de pase decisive.

Alături de Chelsea, Azpilicueta a cucerit cele mai importante trofee: Liga Campionilor, Supercupa Europei Campionatul Mondial al Cluburilor, Europa League (2) și titlul în Premier League (2).