"Va rog si eu ceva: FARA ICARDI!" Inter isi da afara omul PROBLEMA de 100 de milioane de euro! Detalii de ultima ora din cea mai scumpa telenovela facuta VREODATA

Relatia de iubire dintre Inter si fostul ei capitan e la final. Icardi pleaca de pe Meazza in aceasta vara.

A fost una dintre conditiile clare impuse de noul antrenor, Antonio Conte, in momentul negocierilor cu clubul de pe Meazza. Icardi va fi declarat disponibil, iar Inter va intra in negocieri cu toate cluburile interesate. Conte nu-si mai doreste staruri care sa impresioneze in afara terenului mai mult decat pe teren si vrea sa transmita un mesaj clar: echipa e mult deasupra oricarui individ.

Golgeterul argentinian, 26 de ani, joaca din 2013 pentru Inter. E dorit in Anglia si Spania, insa n-ar fi exclus nici ca Mauro sa continue in Serie A. "O iau in calcul numai pe Juventus in Italia" - a transmis clar Icardi, conform Gazzetta dello Sport.



Antonio Conte va fi prezentat oficial in urmatoarele zile ca antrenor al lui Inter, care azi s-a despartit oficial de Spalletti. Inter ii va plati lui Conte un salariu de 9 milioane de euro net pe sezon. Fostul antrenor al lui Chelsea va semna pe 3 ani.

In ultimii doi ani, Icardi a fost implicat in mai multe scandaluri cu clubul. In acest sezon, Spalletti l-a tinut chiar in afara lotului o buna perioada de timp dupa ce Mauro a refuzat sa intre pe gazon intr-o partida din Europa League.