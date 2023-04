La 41 de ani, Zlatan Ibrahimovic s-a decis! Ce planuri are pentru sezonul următor

Chiar dacă a jucat doar în patru partide în acest sezon, ținând cont că a stat departe de gazon din cauza unei accidentări, Zlatan Ibrahimovic nu se gândește la o retragere și pare să-și fi făcut planul pentru următorul sezon, notează jurnalistul Nicolo Schira.

”Ibra” ar vrea să mai joace și în sezonul următor, dar rămâne de văzut ce vor decide cei de la AC Milan. Dacă rossonerii nu-i vor prelungi înțelegerea, Zlatan are și varianta unui transfer la Monza, echipa lui Silvio Berlusconi.

Zlatan #Ibrahimovic would like to continue to play for another year. #ACMilan have not decided about his contract extension yet. If he doesn’t extend with #Milan, #Monza will try to sign him. #transfers