Jose Mourinho nu se dezminte! Gestul cu care a devenit viral, la finalul partidei cu Fiorentina 

Partida a început cum nu se poate mai bine pentru gazde, care au deschis scorul prin Romelu Lukaku în minutul 5, însă situația s-a schimbat radical în repriza secundă.

Zalewski a fost eliminat în minutul 64, iar oaspeții au restabilit egalitatea prin Martinez Quarta.

AS Roma a mai rămas fără un jucător în minutul 87, după ce Romelu Lukaku a văzut direct roșu, în urma unui fault dur.

Tehnicianul portughez s-a folosit de copil de mingi pentru a-i transmite un bilețel cu indicații lui Rui Patricio.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de filmat, Mourinho a scris numele lui El Shaarawy (Sha) și Bove (Bov), cei doi fiind puși să stea la bare la cornele Fiorentinei, după cum se poate observa în desenul de pe bilet.

În urma acestui rezultat, AS Roma a urcat pe locul patru, cu 25 de puncte, la patru puncte distanță de AC Milan și 13 de liderul Inter Milano.

Mourinho uses Roma ball boy as carrier pigeon during Fiorentina match Sunday. No different than getting an angry text from your boss mid-Powerpoint Presentation. ????pic.twitter.com/5Q8RSYjcb5