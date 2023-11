Surpriză de proporții: Jose Mourinho, gata să preia o națională de top: "Un rămas bun glorios"

La AS Roma din 2021, Mourinho a reușit să câștige trofeul Conference League, iar un sezon mai târziu a ajuns până în finala Europa League. În ciuda performanțelor europene, "The Special One" nu ar fi interesat să își prelungească înțelegerea, iar din vară ar vrea să înceapă un nou capitol în carieră.

Jose Mourinho își dorește să preia naționala Braziliei

Dublul câștigător al Ligii Campionilor și-ar dori să preia naționala Braziliei și chiar s-ar fi autopropus, susțin jurnaliștii brazilieni de la UOL.

Vestea vine într-o perioadă în care Selecao este condusă de interimarul Fernando Diniz și așteaptă un răspuns final din partea lui Carlo Ancelotti, care nu a decis încă dacă va continua la Real Madrid sau va prelua Brazilia din vară.

"Jose Mourinho este sigur că Brazilia ar fi drumul spre un glorios rămas bun fotbalului de top. Ulterior, ar putea să se îndrepte către Orientul Mijlociu sau Statele Unite pentru a-și îngrășa conturile și mai mult", scriu brazilienii.

Jose Mourinho nu a antrenat niciodată o echipă națională. Printre trofeeele câștigate în carieră se numără două Champions League (cu FC Porto și Inter), trei titluri în Premier League (toate cu Chelsea), două în Serie A (ambele cu AS Roma), unul în LaLiga (Real Madrid), Cupa UEFA și Europa League, cu Porto, respectiv Manchester United, dar și Conference League, cu AS Roma.

Mourinho refuză să creadă că Ancelotti va prelua Brazilia

Interesant este că Jose Mourinho chiar a vorbit recent despre varianta ca Ancelotti să preia Brazilia. Portughezul a spus că este sigur că italianul va rămâne le Real Madrid, considerându-l perfect pentru banca formației de pe Santiago Bernabeu.

"Dacă aș putea merge la Real Madrid? Când ai un super antrenor, de ce te-ai gândi la altcineva? Cunoscându-l pe Florentino Perez - iar eu îl cunosc foarte bine - știu că este un om foarte inteligent. Are niște idei foarte clare.

În calitate de fan al lui Real și al lui Ancelotti, sper că sezonul va fi unul fantastic, iar Carlo va fi acolo și sezonul următor pentru că este un antrenor perfect pentru Real Madrid.

Cred că doar un nebun ar pleca de la Real Madrid știind că este în continuare dorit acolo. Iar acel nebun sunt eu, singurul care a decis să plece după trei ani, deși președintele mă dorea acolo.

Sunt convins că, la primul semnal al lui Florentino, Carlo va decide să rămână. Asta pentru că e antrenorul perfect pentru Real Madrid, iar Real Madrid este perfect pentru el", a spus Jose Mourinho, într-un interviu pentru TG2

Rămâne de văzut ce decizie va lua Federația Braziliană de Fotbal, care pare că pentru moment așteaptă un răspuns din partea lui Ancelotti înainte de a oferta un alt antrenor. Deși în vară se părea că părțile au ajuns la un acord, Real Madrid ar fi acum hotărâtă să îi propună prelungirea înțelegerii lui "Don Carlo", astfel că situația devine complicată pentru Selecao.

Brazilia e la pământ: cele mai slabe rezultate din ultimii 60 de ani

Naționala Braziliei se află într-un moment foarte dificil. UOL scrie că este cel mai slab din 1963 încoace, Selecao înregistrând mai multe eșecuri (5) decât victorii (3).

În 2023, Brazilia a învins doar Guineea (amical), Bolivia și Peru (preliminarii CM 2026) și a pierdut duelurile cu Maroc, Senegal (amicale), Uruguay, Columbia și Argentina (preliminarii).

Brazilia are un start foarte slab în preliminariile CM 2026: doar 7 puncte în 6 meciuri și ocupă locul 6 în grupă, ultimul care asigură calificarea la turneul final.

În 2024, pe lângă meciurile amicale, Brazilia va participa la Copa America (iunie - iulie), iar din septembrie se vor relua partidele din preliminariile CM 2026.