Jose Mourinho a pus capăt speculațiilor despre viitorul său. Decizia luată de portughez: "Asta e poziția mea"

Cele două formații sunt despărțite de doar două puncte și au nevoie de victorie pentru a se menține în zona superioară a clasamentului.

Decizia lui Jose Mourinho despre viitorul său

În ultimele luni au apărut numeroase informații despre soarta tehnicianului portughez, despre care s-ar fi spus că are zilele numărate la AS Roma, din cauza rezultatelor sub așteptări.

Totuși, conducerea clubului îi acordă încredere în continuare, iar antrenorul a ținut să facă câteva precizări despre poziția în care se află.

"Motivul pentru care vorbesc sunt toate speculațiile care au apărut. Evident că au existat îndoieli despre poziția mea. Poate v-ați gândit că există o neliniște în mintea mea sau că totul depinde de fair-play-ul financiar.

Scopul meu este să vă transmit că nu avem ce discuta despre acest subiect. Totul este foarte clar. La o săptămână după ce am semnat cu AS Roma, am primit o ofertă importantă pe care am refuzat-o. În decembrie, în primul sezon, am primit o ofertă din Portugalia, am spus nu.

Ceea ce vreau să spun este că vreau să rămân aici în ciuda tuturor dificultăților. Aceasta este poziția mea și nu există nicio îndoială. Nu e nimic altceva de spus și nici nu mai vreau să vorbesc despre asta", a transmis Jose Mourinho, în cadrul unei conferințe de presă.

La AS Roma din 2021, Jose Mourinho a reușit să câștige trofeul Conference League, iar un sezon mai târziu a ajuns până în finala Europa League.

Înainte de a prelua AS Roma, portughezul a antrenat timp de doi ani la Tottenham, singurul club alături de care nu a câștigat niciun trofeu după 2002.

FC Porto, Chelsea, Inter Milano, Real Madrid și Manchester United sunt cluburile de top pe la care a mai trecut ”The Special One”.