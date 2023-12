Jose Mourinho a dat cărțile pe față despre plecarea lui Mohamed Salah de la Chelsea

Mohamed Salah a ajuns în Europa în 2012 când a semnat cu FC Basel. Doi ani mai târziu, Chelsea l-a cumpărat pe egiptean pentru 16.5 milioane de euro și l-a trimis de două ori sub formă de împrumut: la Fiorentina și la AS Roma, unde a fost și vândut în cele din urmă în 2016.

Despre perioada petrecută la Chelsea, când Mohamed Salah nu a arătat forma de care a dat dovadă la AS Roma și, în special, la Liverpool, Jose Mourinho a subliniat că nu el a fost cel care a vrut să scape de starul egiptean.

Antrenorul a precizat că și-ar fi dorit să-l păstreze pe Mohamed Salah, doar că fotbalistul nu a vrut să aștepte momentul în care ar fi primit mai multe minute de joc la trupa londoneză și a cerut să fie trimis sub formă de împrumut la alte echipe.

”Când oamenii spun că l-am lăsat pe Salah să plece, le zic exact opusul. L-am adus pe Salah. Pleca la Liverpool și am încercat să-l aduc la Chelsea. Nu a vrut să aștepte, a vrut să fie împrumutat. Apoi, Chelsea l-a vândut pe Salah, nu eu!”, a spus Mourinho la The Obi One Podcast, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

