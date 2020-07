EXTRATERESTRU! Cum arata masina de 8 milioane de euro a lui Cristiano Ronaldo. Va fi produsa in doar 10 exemplare

A luat titlul cu Juventus si sarbatoreste in stilul sau personal !Ronaldo si-a luat un super bolid pe care da 8 milioane de euro!

Ronaldo da o avere pe o masina cu cifre fabuloase! Bugatti Centodieci prinde 100 de km/h in doar 2,4 secunde, atinge o viteza de 380 de km/h si e produs in doar 10 exemplare!



Ronaldo nu isi va primi masina imediat, ci abia la anul. Portughezul e cunoscut pentru sumele imense pe care le da pentru luxul personal. Are o colectie impresionata de masini si un yaht de 6 milioane de euro!