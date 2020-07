PELERINAJ pe mare la iahtul de MILIOANE al lui Cristiano Ronaldo. Fanii portughezului au luat-o RAZNA si s-au aventurat in apa!

Atacantul lui Juventus a provocat isterie in randul celor care l-au observat relaxandu-se impreuna cu familia in apele Marii Mediterane.

In absenta unei vacante de vara clasice, din cauza pandemiei cu coronavirus, Cristiano Ronaldo si-a facut totusi timp pentru cateva "reprize" pe mare, pe iahtul de 20 de milioane de euro pe care si l-a achizitionat recent.

Asa s-a intamplat si in aceasta saptamana, inainte de meciul de la Cagliari, pierdut de Juventus (0-2) din postura de echipa care a castigat deja campionatul. Cu aceasta ocazie, iubita Georgina Rodriguez a filmat o scena cum rar se vede, postata ulterior pe contul ei de Instagram.

In imagini se poate vedea cum cateva zeci de persoane au parcurs inot distanta de la mal la iahtul lui Ronaldo cu scopul de a-l saluta pe starul lusitan. Totul sub chicotelile Georginei, impresionata si ea de isteria provocata in statiunea Formentera. Alaturi de Cristiano si de Georgina se afla si cei patru copii ai fotbalistului, dintre care doar unul, fetita Alana Martina, provine din actuala sa relatie, cu fotomodelul de 26 de ani de origine iberica.