Declaratia cu care Cristiano Ronaldo i-a SOCAT si pe fanii sai! Ce a putut sa spuna despre fiul sau: "Este foarte greu sa se intample asta!"

Cristiano Jr are un inceput mai bun de cariera la Juventus decat tatal sau :)

Cristiano Ronaldo si Cristiano Jr au tinut capul de afis in ultimele zile la Torino. Mai intai, fiul Balonului de Aur a marcat din nou, ajungand la 5 goluri pentru echipa Under 9 a campioanei Italiei. Apoi a venit randul lui Cristiano Ronaldo sa reuseasca primele 2 goluri pentru Juventus in victoria cu Sassuolo.

Intrebat despre reusitele fiului sau, Cristiano Ronaldo a dat o declaratie in gluma care i-a adus insa critici din partea internautilor, scrie Mundo Deportivo: "Mi-as dori ca Cris, fiul meu, sa fie la fel ca taticul lui. El spune ca va fi mai bun, dar cred ca este foarte dificil" a declarat CR7.

Cristiano Ronaldo a declarat in trecut ca isi doreste ca fiul sau sa ajunga fotbal si ca are calitati pentru a reusi acest lucru.