La pauză scorul a fost 1-1, după ce Pobega a deschis scorul pentru gazde în minutul 10, iar Thuram a egalat spre finalul primei reprize pentru „nerazzurri”.

Cristi Chivu a țipat la elevii săi

Antrenorul român a fost complet nemulțumit din cauza evoluției fotbaliștilor săi, motiv pentru care a dat jos milităria din pod!

Presa din Italia a dezvăluit că tehnicianul Interului a țipat la elevii săi, ceea ce s-a întâmplat și la pauza partidei Roma - Inter 2-2 (2-0).

Și de data aceasta, strigătele lui Chivu s-au dovedit a fi de bun augur. Dubla căpitanului Lautaro Martinez din minutele 46 și 79 a decis soarta celor trei puncte.

Dezvăluirea presei din Italia

„Se întâmplase deja la Roma. Pereții vestiarului de la Olimpico se cutremuraseră de strigătele lui Chivu. Și Inter, cu două goluri în urmă, a revenit și a egalat. Cam același lucru s-a întâmplat și ieri.

Este adevărat că lovitura de cap a lui Thuram egalase scorul cu câteva minute înainte de pauză, dar 'Nerazzurrii' au avut de suferit din cauza contraatacurilor Bolognei pe tot parcursul meciului, jucând constant sub ritmul lor. Pe scurt, antrenorul român a fost departe de a fi mulțumit.

Și le-a spus clar jucătorilor săi ridicând vocea. Pentru că atunci când e nevoie, e nevoie... Cu atât mai mult dacă rezultatele sunt cele pe care le-am văzut în repriza a doua, Inter schimbându-și complet atitudinea, zdrobind-o și întorcând-o pe Bologna. A trecut și peste supărarea provocată de cartonașul galben încasat de Thuram pentru simulare. O simulare care, după părerea tuturor, ar fi trebuit să fie penalty pentru fault, pentru Inter”, a notat publicația Corriere dello Sport, citată de www.fcinter1908.it.

După șapte etape din Serie A, Inter Milano este lider cu 19 puncte.