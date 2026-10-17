Cristi Chivu și Inter au primit vestea: 20.000.000 de €!

Josep Martinez a gafat în fiecare eșec din UCL, iar acum Cristi Chivu se gândește să aducă un nou portar pentru a fi titular în tabăra „nerazzurrilor”.

Campioana și câștigătoarea Cupei Italiei nu a câștigat niciun punct în UCL, în primele două etape, fiind învinsă de Real Madrid în deplasare (1-2) și de Club Brugge acasă (3-4).

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Maduka Okoye (27 de ani), goalkeeperul lui Udinese, este alesul tehnicianului român, după cum informează tuttomercatoweb.com.

Suma de transfer problematică

Prețul său de transfer, în momentul de față, este considerat mult prea mare de conducerea milanezilor: 20 de milioane de euro!

Maduka Okoye a fost integralist pentru Udinese în toate cele șase meciuri din sezonul curent al Serie A.

Până la o mutare în iarnă, Chivu se poate baza pe Ivan Provedel (32 de ani), adus în vară de la Lazio. În lotul milanezilor se mai află și goalkeeperul Raffaele Di Gennaro (33).