Cristi Chivu și Inter au primit vestea: 20.000.000 de €!

Cristi Chivu și Inter au primit vestea: 20.000.000 de €! Serie A
Alexandru Hațieganu
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Cristi Chivu (45 de ani) își dorește un nou portar la Inter Milano, în urma celor mai recente gafe comise de Josep Martinez (28), în special în Liga Campionilor.

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cristi chivuCristian ChivuInter MilanoSerie AUdineseMaduka Okoye
Din articol

Campioana și câștigătoarea Cupei Italiei nu a câștigat niciun punct în UCL, în primele două etape, fiind învinsă de Real Madrid în deplasare (1-2) și de Club Brugge acasă (3-4). 

Soluția lui Cristi Chivu pentru poarta lui Inter Milano

Josep Martinez a gafat în fiecare eșec din UCL, iar acum Cristi Chivu se gândește să aducă un nou portar pentru a fi titular în tabăra „nerazzurrilor”. 

Maduka Okoye

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Maduka Okoye (27 de ani), goalkeeperul lui Udinese, este alesul tehnicianului român, după cum informează tuttomercatoweb.com

Suma de transfer problematică

Prețul său de transfer, în momentul de față, este considerat mult prea mare de conducerea milanezilor: 20 de milioane de euro!

Maduka Okoye a fost integralist pentru Udinese în toate cele șase meciuri din sezonul curent al Serie A. 

Până la o mutare în iarnă, Chivu se poate baza pe Ivan Provedel (32 de ani), adus în vară de la Lazio. În lotul milanezilor se mai află și goalkeeperul Raffaele Di Gennaro (33). 

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