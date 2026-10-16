Cristi Chivu, nevoit să ia o deciziei dificilă după ce a rămas fără cel mai bun om din ofensivă pentru 7 meciuri

Cristi Chivu, nevoit să ia o deciziei dificilă după ce a rămas fără cel mai bun om din ofensivă pentru 7 meciuri Serie A
SPORT.RO
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Antrenorul român Cristi Chivu este nevoit să modifice linia de atac a celor de la Inter Milano în absența căpitanului Lautaro Martinez.

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cristi chivuInter MilanoSerie A
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Accidentarea decarului argentinian îl obligă pe antrenorul român să găsească alte soluții în atac pentru următoarele șapte partide, până la viitoarea pauză provocată de meciurile echipelor naționale. Primul test are loc sâmbătă, în deplasarea de la Bologna, urmat miercuri de confruntarea cu Șahtior din Liga Campionilor.

Pentru duelul de pe stadionul Renato Dall'Ara, Chivu se va baza pe cuplul de atac format din Pio Esposito și Marcus Thuram, potrivit Gazzetta dello Sport. Cei doi au mai evoluat împreună din primul minut în acest sezon în victoriile obținute împotriva formațiilor Udinese și Parma. Esposito are amintiri plăcute pe terenul Bolognei, unde a marcat în remiza din ultima etapă a sezonului trecut, scor 3-3, dar și în urmă cu 11 zile, când a înscris pentru naționala Italiei în succesul cu 3-1 contra Turciei, în Liga Națiunilor.

Lautaro Martinez a înscris patru goluri în actuala ediție de Serie A, însă nici statisticile colegilor săi din compartimentul ofensiv nu arată rău. Marcus Thuram a contribuit la un gol mai mult decât căpitanul echipei în acest sezon și își propune să mențină un ritm bun pentru a reveni în lotul naționalei Franței. În același timp, Pio Esposito a adunat patru contribuții decisive: două goluri și două pase.

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Ange-Yoan Bonny așteaptă primul meci ca titular după 5 luni

Al treilea atacant din lotul lui Inter, ivorianul Ange-Yoan Bonny, are tot atâtea goluri ca Thuram, deși a evoluat doar o treime din timpul petrecut pe teren de colegii săi din ofensivă. În primele opt partide ale sezonului, Chivu l-a utilizat exclusiv pe finalurile de meci, în ultimele zece minute și în prelungiri.

Bonny nu a bifat niciun meci ca titular în actuala stagiune. Ultima dată când a început o partidă din primul minut a fost pe 17 mai, în penultima etapă a campionatului trecut. Sâmbătă, la ora jocului cu Bologna, se împlinesc 153 de zile de la acel moment, însă programul aglomerat, cu meciuri din trei în trei zile, îl poate readuce în primul „11” în duelul cu Șahtior, la 157 de zile distanță de la precedenta titularizare.

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