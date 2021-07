Ionut Nedelcearu a plecat de la AEK Atena! Fundasul roman a semnat cu o echipa din Italia 

Ionut Nedelcearu (25 ani) s-a transferat in Italia.

AEK Atena l-a vandut pe Nedelcearu in Italia, la Crotone, echipa care a retrogradat in Serie B in ultimul sezon, alaturi de Parma si Benevento. Italienii au platit 1.2 milioane de euro in schimbul transferului sau, iar anuntul oficial a fost facut de club prin intermediul unui comunicat.

Nedelcearu a semnat un contract valabil pe urmatoarele trei sezoane si a fost deja prezentat la noua echipa.

"Crotone reuseste o lovitura majora in departamentul defensiv: Ionut Nedelcearu, care vine transferat definitv de la AEK Atena, a semnat cu noi.

Fundasul roman, aduce experienta si calitate pentru echipa noastra, iar in CV-ul sau se lauda cu 14 aparitii in competitii europene alaturi de echipele de club si 13 aparitii in tricoul echipei nationale, alaturi de care a inscris si doua goluri", se arata in comunicatul clubului.

Nedelcearu a semnat cu AEK Atena in octombrie 2020, cand a fost vandut de Ufa, echipa din Rusia. In sezonul trecut, fundasul a bifat un total de 45 de meciuri jucate alaturi de echipele de club si un gol inscris.

Cota romanului este de doua milioane de euro conform Transfermarkt.