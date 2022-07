Cât mai duce Zlatan Ibrahimovic? "Leul" a semnat pe încă un an cu AC Milan

Contractul suedezului cu AC Milan a expirat la începutul lui iulie și preț de câteva zile nu s-a spus nimic cu privire la viitorul acestuia.

Acum, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a făcut public anunțul. Zlatan Ibrahimovic a decis să semneze pe încă un an cu gruparea de pe San Siro, chiar dacă a stat mai mult accidentat în sezonul precedent.

Zlatan Ibrahimović has decided to extend his contract with AC Milan! Zlatan will continue for one more season, agreement in place until June 2023. ???????????? #ACMilan @SkySport

Ibrahimović suffered knee injury and his recovery will take 6/7 months but he will accept lower salary. pic.twitter.com/4SBcxgBBgV