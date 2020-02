"Cancerul a fost norocul meu!" Dezvaluiri CUTREMURATOARE ale unui fundas de Lazio! A invins teribila boala de doua ori si face o serie de afirmatii care zguduie lumea fotbalului

Dezvaluiri cutremarutoare ale unui fundas de la Lazio.

Fundasul celor de la Lazio, Francesco Acerbi (32 de ani) a vorbit intr-un interviu pentru presa din Italia si a facut o serie de declaratii cutremuratoare. Acesta a spus ca a invins cancerul de doua ori si lupta cu aceasta boala a fost o binecuvantare pentru el.

"Cancerul a fost norocul meu. Ii multumesc lui Dumnezeu pentru ca am fost bolnav de cancer. Am descoperit ca sunt bolnav in iulie 2013, cand abia ajunsesem la Sassuolo. M-au operat si dupa 3 saptamani eram pe teren. Nimic nu se schimbase. Continuam sa ma port neprofesionist in afara terenului. Intr-o zi am inceput sa tip: 'Iesi din corpul meu!', dar eu continuam sa fac ce faceam de obicei. Ma culcam tarziu, uneori stateam in oras pana la 7 dimineata, beam. Nu ma mai respectam deloc, nu-mi respectam munca, nici pe cei care ma plateau. Veneam des la antrenamente baut. Fizic eram bine, pentru ca mereu am fost puternic. Puteam sa dorm putin si sa dau randament.

Daca nu m-as fi imbolnavit de cancer as fi ajung in Serie B sau poate chiar m-as fi retras. Din fericire, cineva acolo Sus ma iubea si mi-a trimis aceasta boala. Fara ea as fi sfarsit foarte rau. Nimeni nu m-ar fi putut salba. Sunt multumit de omul care am devenit in ciuda neajunsurilor mele", a declarat Acerbi pentru L'Ultimo Uomo.