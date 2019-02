BREAKING NEWS | Jose Mourinho negociaza ASTAZI revenirea in fotbal! Echipa care vrea sa-l aduca pe "The Special One"

Mourinho e gata de o noua revenire in fotbal.

Dat afara la sfarsitul lui 2018 de Manchester United, Jose Mourinho este aproape de revenirea in fotbal! Antrenorul portughez urmeaza sa aiba prima discutie cu directorul celor de la Inter Milano, Beppe Marotta, anunta Mirror! Cei de la Inter il au in vederi si pe Antonio Conte.

Mourinho a castigat tripla istorica alaturi de Inter in 2010 si este dorit inapoi in conditiile in care Luciano Spalletti este aproape de demitere - Inter nu are vreo sansa la titlu in acest sezon, fiind la 20 de puncte in spatele liderului Juventus.

Mourinho a avut si oferta de la Benfica imediat dupa plecarea de la United, insa a refuzat-o.