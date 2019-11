BOMBA IN ITALIA! Maurizio Sarri, declaratie INCENDIARA inaintea meciului: "Cristiano Ronaldo nu va juca, in proportie de 99%!"

Juventus joaca impotriva Atalantei, sambata, 23 noiembrie, de la 16.00.

Antrenorul lui Juventus a vorbit despre situatia lui Cristiano Ronaldo la conferinta de presa dinaintea meciului cu Atalanta. Portughezul a fost schimbat in ultimele doua meciuri la echipa de club, pe motivul accidentarii, insa a jucat pentru nationala in ambele partide, marcand si goluri.

Sarri l-a declarat indisponibil pe Cristiano Ronaldo pentru meciul din Serie A.

"Trebuie sa lamurim situatia. Venind din anii '90, pana si amatorii reactioneaza asa la schimbari. Nu este o problema reactia lui, problema este ca in primul meci cu Portugalia a fost bine, iar in al doilea a avut aceleasi probleme ca in ultimele meciuri.

Incercam sa eliminam aceasta durere pe care o resimte, chiar si mental, sa il facem sa se antreneze. Obiectivul este meciul din Champions League cu Atletico. Maine nu va juca 99%", a declarat Maurizio Sarri la conferinta de presa.