Au facut Ronaldo si Georgina nunta in secret? Ce scrie presa internationala si unde a avut loc evenimentul

Cristiano Ronaldo pare ca se intelege excelent cu Georgina, iubita sa. Exista insa zvonuri ca cei doi s-ar fi casatorit in secret.

Ronaldo recunostea in urma cu putin timp intr-un interviu ca fara doar si poate relatia sa cu Georgina o sa devina oficiala cu acte intr-o zi si ca este doar o chestiune de timp pana cand acest lucru se va intampla.

Iata insa ca zvonurile s-au intetit, iar presa din Anglia in frunte cu jurnalistii de la Good Morning Britain sustin ca Ronaldo si Georgina si-ar fi oficializat relatia tocmai in Maroc, iar totul ar fi fost organizat in mare secret de catre prietenul lui CR7, Badr Hari.

Georgina este foarte apreciata de catre mama fotbalistului, lucru care nu s-a intamplat si in cazul Irinei. In plus, un apropiat al fotbalistului sustine ca in luna August, Ronaldo ar fi calatorit la Madeira pentru a-i asigura viitorul din punct de vedere financiar Georginei si a facut modificari in testamentul sau.

Cuplul are nu mai putin de 4 urmasi, iar lucrurile arata excelent intre Cristiano si Georgina.