ANUNT OFICIAL! Zlatan si-a prelungit intelegerea cu AC Milan. Ce numar va purta varful italienilor

Zlatan si-a prelungit contractul cu AC Milan pe inca un sezon.

Atacantul suedez va incasa un salariu in valoare de 7 milioane de euro pe an si va purta numarul 11 pe tricou. El a fost foarte entuziasmat dupa ce semnat noul contract si a dezvaluit motivul pentru care a decis sa isi schimbe numarul de pe tricou.

"Aici ma simt ca acasa. Cand am ajuns pentru prima data, Milano mi-a daruit zambetul pe care il pierdusem. Am ales numarul 11, fanii de la Milano ma cunosc cu acest numar si am vrut sa-l aduc inapoi, cu 21 nu m-am simtit ca Ibrahimovic care a fost odata la Milano. 11 este numarul meu, simplu", a declarat Zlatan GazzettadelloSport.

"Ibra" a vorbit si despre planurile sale pentru urmatorul sezon.

"Pentru a duce pe AC Milan inapoi acolo unde ii este locul, trebuie sa lucram, sa facem sacrificii, dar in opinia mea in ultimele sase luni ale sezonului trecut toata lumea a inteles ce este nevoie pentru a atinge obiectivele. Nu trebuie sa uitam ca nu am castigat nimic. Incep sezonul acesta cu scopul de a castiga pur si simplu", a spus jucatorul lui AC Milan.

Ibrahimovic a ajuns la varsta de 38 de ani, dar continua sa joace la un nivel ridicat. El a revenit la Milan in ianuarie 2020, iar in cele 20 de partide jucate, a reusit sa inscrie 11 goluri.

