Antrenorul Parmei se PLANGE DIN NOU de transferurile de la echipa: "Nu e usor sa le transmit determinare jucatorilor care nu cunosc Serie A!"

Parma a pierdut din nou in Serie A si ramane pe penultimul loc in clasament.

Echipa lui Roberto D'Aversa nu reuseste sa castige in campionat, iar situatia de la club devine din ce in ce mai critica. Parma are doar 13 puncte in 22 de meciuri jucate si este pe penultimul loc in clasament.

Antrenorul a vorbit despre esecul echipei sale, punand din nou accent pe transferurile facute in iarna, care nu au fost pe placul sau. D'Aversa s-a plans in repetate randuri ca are probleme cu faptul ca jucatorii adusi de conducere nu au experienta in Serie A.

Printre cei vizati se afla si Dennis Man, care a fost cumparat de Parma cu 13 milioane de euro de la FCSB. Fotbalistul roman nu a fost titular in niciun meci, primind minute doar in a doua repriza in fiecare partida disputata.

In meciul cu Verona, Man a fost aproape de o pasa de gol, insa Zirkzee a trimis pe langa poarta.

La conferinta de presa, D'Aversa, care ar putea fi demis de Kyle Krause, dupa cum anunta Football Italia, a vorbit din nou de jucatorii noi de la club.

"Am luat mult prea usor cele doua goluri, sunt lucruri asupra carora trebuie sa ne gandim. Nu cred in noroc sau ghinion, cred ca singurul lucru care poate face diferenta este determinarea. Comintem prea multe erori. Nu este vorba de implicare, nu pot sa le reprosez asta jucatorilor.

Insa, nu e usor sa le transmit determinare jucatorilor care nu cunosc Serie A si limba italiana, sunt alti jucatori care ar trebui sa le insufle aceste valori pe care acest club le avea", a spus antrenorul Parmei.