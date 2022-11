La ultimul meci înainte de pauza pentru Cupa Mondială din Qatar, Dragowski a apărat poarta celor de la Spezia în duelul cu Verona, contând pentru runda a 15-a din Serie A, iar spre finalul primei reprize a suferit o accidentare înspăimântătoare.

Dragowski a suferit o accidentare groaznică și e OUT de la Cupa Mondială

Dragowski a ieșit din propriul careu pentru a îl opri pe Kevin Lasagna și a încercat o deposedare prin alunecare, însă și-a prins piciorul în gazon și a suferit o fractură la gleznă, scrie Football Italia.

Dragowski a urlat de durere în timp ce ceilalți jucători făceau semne disperate către staff-ul medical pentru a interveni. Coechipierii au mers să îl consoleze pe polonez, care va rata prezența la Cupa Mondială din Qatar.

Polonezul a fost urcat în ambulanță și transportat la spital. Potrivit sursei citate, Dragowski ar putea rata toate meciurile rămase în acest season.

L’infortunio di Dragowski fa davvero paura, non so come farà psicologicamente a tornare tra i pali.

Terribile pic.twitter.com/ZaM9ENogTf