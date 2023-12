Eșecul cu Danemarca de marți seara, din ultima rundă a grupei de la Campionatul Mondial a scos-o în evidență pe Diana Lixăndroiu.

Naţionala României a pierdut categoric marţi, la Herning, în faţa a 12.000 de spectatori, ultimul meci din grupa E a Campionatului Mondial, chiar cu gazda Danemarca, scor 39-23 (21-10). Ambele echipe erau calificate anterior în grupele principale, în care România va întâlni Germania, Polonia şi Japonia.

Diana Lixăndroiu, unica remarcată în meciul Danemarca, joacă la CSM Slatina, în Liga a doua

Selecționerul Florentin Pera a remarcat-o pe Diana Lixăndroiu, inter care evoluează la CSM Slatina, în eșalonul secund al handbalului românesc.

Diana Lixăndroiu are doar 18 ani și este elevă în clasa a 12-a. În meciul cu Danemarca a înscris cinci goluri, fiind cea mai bună marcatoare a României.

Campionatul Mondial e al doilea mare turneu la care participă după ce în 2022 ea a fost în lot și la Campionatul European organizat de Macedonia.

Unica handbalistă a naționalei remarcată după eșecul cu Danemarca de la Campionatul Mondial. "Am câștigat o jucătoare pentru viitor!"

“Felicitări Danemarcei, a jucat foarte bine. A fost echipa cea mai bună. Nu am repetat jocul pe care l-am făcut împotriva Serbiei. Am pierdut jocul în prima repriză. În a doua repriză am schimbat multe jucătoare, am folosit jucătoare tinere şi sunt foarte mulţumit de cum au jucat. Am jucat un handbal bun în repriza a doua.



Diana Lixăndroiu are 18 ani, este prima dată la Mondiale şi a jucat foarte bine, am câştigat o jucătoare pentru viitor. Îmi pare rău de rezultat, dar nu trebuie să renunţăm, trebuie să luptăm până la final. Sunt încrezător în jucătoarele mele, punem juca mai bine în meciul următor”, a declarat Florentin Pera, la conferința de presă de după meciul cu Danemarca.

Danemarca - România 39-23

Danemarca: Toft, Reinhardt - S. Iversen, Elver 2, A.M. Hansen 4, Heindahl 1, Haugsted 1, A. Hansen 2, K. Jorgensen 10, Jensen 5, Burgaard 2, Petersen, Hojlund 3, Friis 4, R. Iversen 3, Scaglione 2

România: Ciucă, Dumanska, Hosu - Dincă, Buceschi 2, Laslo, Bazaliu, Bucur, Dindiligan 2, Badea 2, Ostase 3, Lixăndroiu 5, Seraficeanu 3, Popa 2, Gogîrlă 1, Pintea 3

România intră cu două puncte în Grupa Principală III

România va intra în Grupa Principală III cu două puncte, cele câştigate contra Serbiei. Danemarca şi Germania început cu câte 4 puncte, Polonia cu 2 puncte, iar Japonia şi Serbia de la zero. Primele două clasate se califică în sferturile de finală.

România va juca primul meci contra Germaniei, pe 7 decembrie, la Herning (19:00).

Programul României în Grupa Principală III

Joi, 7 decembrie: Germania – România, 19:00

Sâmbătă, 9 decembrie: România – Japonia, 16:30

Luni, 11 decembrie: Polonia – România, 19:00