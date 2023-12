Florentin Pera a anunțat ce trebuie să corecteze România la Campionatul Mondial de handbal feminin. Când e meciul cu Germania

Eșecul drastic din fața Danemarcei l-a dezamăgit pe selecționerul Florentin Pera, care a vorbit despre erorile comise pe faza de apărare, după ce tricolorele au impresionat la capitolul defensiv în victoria cu Serbia.

România va juca primul meci din Grupa Principală III contra Germaniei, joi, 7 decembrie, la Herning (19:00), LIVE BLOG pe www.sport.ro.

Florentin Pera, dezamăgit de jocul pe faza defensivă

„Acum trebuie să strângem rândurile după această înfrângere și să facem tot ce ține de noi pentru a juca mai exact, pentru a fi mai determinați în faza de apărare. Nu sunt mulțumit de cum ne-am prezentat în defensivă la un asemenea meci.

Am luat goluri ușoare după greșelile și ratările în atacul pozițional. Au fost foarte multe momente în care nu am avut agresivitatea necesară care a fost în meciul cu Serbia.

Dar am încredere în potențialul echipei. De când sunt la echipa națională, am avut doar două meciuri nereuşite, cu Franţa (n.r. la Euro 2022) şi acum cu Danemarca, cu două dintre cele mai puternice selecționatele din lume. Dar trebuie să trecem peste acest moment, să ne concentrăm pe meciul cu Germania, care a jucat extraordinar cu Polonia. Vom vedea ce va fi cu Germania, dar am încredere că ne vom ridica”, a declarat Florentin Pera, potrivit We Love Sport.

Danemarca - România 39-23

Danemarca: Toft, Reinhardt - S. Iversen, Elver 2, A.M. Hansen 4, Heindahl 1, Haugsted 1, A. Hansen 2, K. Jorgensen 10, Jensen 5, Burgaard 2, Petersen, Hojlund 3, Friis 4, R. Iversen 3, Scaglione 2

România: Ciucă, Dumanska, Hosu - Dincă, Buceschi 2, Laslo, Bazaliu, Bucur, Dindiligan 2, Badea 2, Ostase 3, Lixăndroiu 5, Seraficeanu 3, Popa 2, Gogîrlă 1, Pintea 3

România intră cu două puncte în Grupa Principală III

România va intra în Grupa Principală III cu două puncte, cele câştigate contra Serbiei. Danemarca şi Germania început cu câte 4 puncte, Polonia cu 2 puncte, iar Japonia şi Serbia de la zero. Primele două clasate se califică în sferturile de finală.

România va juca primul meci contra Germaniei, pe 7 decembrie, la Herning (19:00).

Programul României în Grupa Principală III

Joi, 7 decembrie: Germania – România, 19:00

Sâmbătă, 9 decembrie: România – Japonia, 16:30

Luni, 11 decembrie: Polonia – România, 19:00