Marius Stavrositu (42 de ani) a jucat ca centru la HCM Constanța (1997-2007, 2010-2014), CSM București (2015-2017) și CSA Steaua (2007-2010, 2017-2020) și are un palmares impresionant (8 titluri de campion, 9 Cupe ale României, 1 Supercupă a României, 130 de selecții și 300 de goluri marcate la echipa națională). Fost handbalist în celebra victorie a constănțenilor împotriva Barcelonei din 2004, el antrenează acum pe CSM Sighișoara și apără echipa națională masculină, care a reușit o calificare muncită la Campionatul European, după o pauză de 28 de ani, criticată însă de fani și de unii oameni de handbal.

"Noi cred că avem un complex de inferioritate, ca nație"

"Tricolorii" antrenați de Xavier Pascual au avut un parcurs oscilant în preliminarii, ocupând locul secund în Grupa 4 preliminară, cu patru puncte în șase meciuri. Echipa noastră a înregistrat doar două victorii într-o grupă considerată accesibilă, din care au mai făcut parte Austria (32-36, 30-35), Ucraina (34-26, 26-31) și Insulele Feroe (26-28, 25-17). La turneul final vom face parte din Grupa B, alături de Spania, Austria și Croația.

"Noi cred că avem un complex de inferioritate, ca nație. Contează cum te califici, dacă ajungi acolo? Contează că ai pierdut un meci, ce ai făcut, dacă te-ai calificat în final? Am ajuns în elita europeană și noi stăm să ne lamentăm că nu am jucat frumos, că nu am bătut pe linie. Eh, uite așa am ajuns la European! Cu noroc, cu ghinion, important e că suntem acolo. Rușine pentru evoluții? Nu pot să comentez, pentru că am fost și eu acolo și uneori am jucat mai slab. Nu cred că era o diferență dacă ne calificam mai lejer. Acum trebuie să ne concentrăm pe ce vom face la turneul final.

"Arată rău să te bată Insulele Feroe, dar nu mai sunt echipa de acum 20-30 de ani"

Lumea nu știe ce fenomen sportiv și handbalistic este în Insulele Feroe. Fac pariu că 80% din iubitorii handbalului românesc nu știu ce se întâmplă cu sportul de acolo. Să se intereseze ca să vadă că au adus antrenori, copiii sunt luați de mici, crescuți împreună, au condiții bune, jucătorii lor merg prin Germania, Norvegia, Danemarca. Arată rău să te bată Insulele Feroe, dar nu mai sunt echipa de acum 20-30 de ani. E și o problemă de deplasare pentru acel meci, e o distanță foarte lungă care te secătuiește de energie.



Ei au adus oameni de valoare și ceilalți au crescut pe lângă ei, cam ceea ce încercăm și noi să facem. Problemele noastre le știe toată lumea, vorbesc toți de ele. Avem o problemă destul de mare cu infrastructura, apoi se spune de implicarea antrenorilor, că nu se lucrează cum trebuie la juniori. Nu e un secret de ce am ajuns aici", a declarat Marius Stavrositu pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea / Foto - FRH - Federația Română de Handbal, Gabriel Chirea