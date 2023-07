Cine a umilit-o pe Ferencvaros: un electrician care muncește de la 8 la 16 și un portar retras transformat în fundaș

După un 0-0 în partida tur din Insulele Feroe, KI Klaksvik s-a distrat pe terenul lui Ferencvaros. În fața a peste 18.000 de suporteri maghiari, echipa din orașul cu 5.000 de locuitori s-a impus cu 3-0, iar toate golurile s-au marcat în prima repriză: Arni Frederiksberg, cu o dublă, și Luc Kassi.

KI Klaksvik a umilit-o pe Ferencvaros în Champions League

Eșecul rușinos suferit de Ferencvaros a provocat demiterea imediată a antrenorului Stanislav Cherchesov. Fostul selecționer al Rusiei pregătea formația maghiară din decembrie 2021 și strânsese câteva performanțe importante, precum o calificare în 16-imile Europa League, două titluri de campion sau o Cupă a Ungariei. Totuși, eliminarea de ieri i-a fost fatală.

Presa maghiară a catalogat eșecul suferit de Ferencvaros drept o mare rușine și s-a concentrat asupra câtorva jucători din lotul feroezilor. Nemzeti Sport scrie că singurul fotbalist al lui KI care a stat de vorbă cu jurnaliștii după meciul de la Budapesta a fost Rene Joensen, mijlocaș central în vârstă de 30 de ani, care a fost titular în ambele manșe.

Joensen, fotbalist cu 43 de meciuri și 3 goluri la naționala Insulelor Feroe, le-a spus jurnaliștilor maghiari că job-ul său obișnuit este cel de electrician. Lucrează de la ora 8:00, la ora 16:00, iar în fiecare zi, după muncă, merge să se antreneze alături de campioana din Insulele Feroe.

"Am simțit în prima repriză că ne este greu să alergăm. Noi suntem obișnuiți cu temperaturile scăzute. A fost un meci dificil, nu prea am avut posesia, dar din punct de vedere mental am fost foarte puternici. Am reușit să menținem avansul de trei goluri și nici nu am primit gol", a mai spus Joensen, după meci.

O altă poveste interesantă este cea a suedezului Jonathan Johansson (31 de ani), goalkeeper-ul lui KI Klavsik din dubla manșă cu Ferencvaros, care și-a menținut poarta intactă. După meci, KI a postat pe Twitter anul de-a dreptul nebun pe care l-a avut portarul său.

"Jonatan Johannson. În 2022 se retrage din fotbal. În aprilie 2023 i se face dor de fotbal și joacă în liga a cincea din Norvegia pe postul de fundaș central. În iunie 2023, îl transferăm de urgență pentru postul de portar. În iulie 2023 nu încaseză gol în cele două partide cu Ferencvaros", au scris cei de la Klaksvik.

Jonatan Johansson 2022: Quitted football.

April 2023: Played as a centerback in the Norwegian 5th tier because he missed football.

June 2023: Signed as emergency GK.

July 2023: CLEAN SHEET x2 against Fradi. Our GK. ???? — KÍ (@KI_Klaksvik) July 19, 2023

Povestea celor de la KI merge mai departe. În turul 2 preliminar din UEFA Champions League, formația antrenată de norvegianul Magne Hoseth va înfrunta campioana Suediei, Hacken. Meciurile se vor disputa pe 26 iulie și 2 august.

Chiar dacă va pierde contra lui Hacken, KI are asigurată continuarea în competițiile europene. Campioana din Insulele Feroe ar urma să cadă în turul 3 preliminar din Europa League