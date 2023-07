Pe 12 mai, membrii Consiliului Local Sighișoara au votat finanțarea echipei de handbal în Liga Națională, în sezonul competițional 2023 - 2024.

Stavrositu l-a atras pe Csepreghi cu proiectul de la Sighișoara

În această vară, CSM Sighișoara s-a despărțit de mai mulți jucători, veteranul Dragoș Ganea a devenit Team Manager și i-a adus pe Alexandru Csepreghi (36 de ani / CSM București / inter stânga, centru), Ramon Șomlea (29 de ani / CSA Steaua / centru, inter stânga), Adrian Țenghea (31 de ani / CSM Oradea / portar) și Mihai Dobra (23 de ani / Minaur Baia Mare / centru). Singurul stranier din lotul mureșenilor este Teca Gabriel Massuca (32 de ani / Angola / pivot), care în ultimele sezoane a evoluat la Minaur Baia Mare. Csepreghi, fost jucător la Minaur (2004-2007, 2018-2022), HCM Constanța (2007-2014) și US Creteil Handball (2014-2018) și fost internațional român, este cea mai importantă mutare pentru clubul de pe Târnava Mare.

Ceilalți handbaliști din lot sunt portarii Cristian Niculai și Marius Seieșan și jucătorii de câmp Mihai Asoltanei, Mihai Babă, Ciprian Vancea, Nicolae Pop, Călin Leordean, Alexandru Căpățână, Denis Olteanu, Andrei Sânteiu și mai mulți juniori.

Marius Stavrositu (42 de ani), fost centru la HCM Constanța (1997-2007, 2010-2014), CSM București (2015-2017) și CSA Steaua (2007-2010, 2017-2020), cu un palmares impresionant (8 titluri de campion, 9 Cupe ale României, 1 Supercupă a României, 130 de selecții și 300 de goluri marcate la echipa națională) și participant la celebra victorie a constănțenilor împotriva Barcelonei din 2004, va pregăti echipa și în noul sezon. Trupa "roș-galbenă" evoluează în Sala Sporturilor "Radu Voina" și va avea un debut de foc în noua stagiune, contra lui CSM Constanța (27 august / acasă), CSM București (3 septembrie / deplasare) și Minaur Baia Mare (10 septembrie / acasă).

"Oamenii iubesc handbalul, se joacă cu un public de Champions League la Sighișoara"

"Ambițiile sunt mari la Sighișoara, autoritățile au făcut niște eforturi foarte mari. Nu știu dacă e un moment istoric, dar e un moment unic pentru acest oraș. Să te întorci în prima ligă după o pauză de 60 de ani, e ceva deosebit. Oamenii iubesc handbalul, se joacă cu un public de Champions League la Sighișoara. A început procesul de vânzare a abonamentelor și interesul este foarte mare. Anul trecut am avut meciuri când nu au încăput toți doritorii în sală, suntem siguri că vom avea un public la fel de numeros și de vulcanic și în Liga Națională.

Suntem singura echipă emblematică din oraș și toată atenția este asupra noastră. Obiectivul, ca la orice nou-promovată, este să facem tot ce e posibil ca să rămânem în prima ligă. Dacă vom reuși mai mult, va fi bine, dar acesta este primul obiectiv. Eu aș pune să fim în primele 10, dar primul sezon este greu pentru toate echipele și încercăm ne salvăm. Știu foarte bine cum este prima divizie, e diferență ca de la cer la pământ față de liga secundă. Din calculele noastre, sunt 4-5-6 echipe cam de aceeași valoare, iar noi trebuie să trecem peste două.

"Am adus mai mulți jucători de primă divizie. Cu câțiva am jucat, pe alții i-am antrenat"

A fost bine și pentru mine, pentru că am mai greșit, am mai învățat. În prima ligă nu prea am voie să greșesc ca antrenor. Jucătorii pot să mai greșească, dar orice decizie greșită iau eu se va răsfrânge împotriva echipei. Nivelul e unul bun, așteptările sunt mari, iar noi suntem pregătiți să dăm piept cu prima ligă. Am adus mai mulți jucători de primă divizie, pe care îi cunoșteam, cu câțiva am jucat, pe alții i-am antrenat. Conducerea a avut răbdare cu mine, dar nu trebuie să sări prea multe trepte, dacă vrei să faci ceva de calitate.

Csepreghi nu mai are nevoie de prezentare. E adevărat că a ajuns la o vârstă, dar e un jucător respectat, cu experiență. Noi aveam nevoie de jucători cu experiență, pentru că avem câțiva copii în componență. Din punctul meu de vedere, acești tineri vor ajunge handbaliști buni, dar le trebui colegi cu experiență care să le fie exemplu. Anul trecut s-au uitat cei tineri la mine cu respect, acum se uită la fel la Csepreghi, la Țenghea, la Șomlea. Cred că avem câțiva copii care în 3-5 ani pot face pasul către o echipă foarte bună, care se bate la titlu. Noi sperăm să devenim noi echipa aia foarte bună și să rămână aici.

Suntem conștienți că există o diferență foarte mare între bugete, sunt echipe care au milioane de euro la dispoziție. Sighișoara este un oraș micuț de provincie, nu ne putem compara cu echipele cu bugete mari. Cred nu suntem nici măcar la jumătatea celor 5-6 din top. Sper ca inima jucători de la noi să fie mai mare decât bugetele altor echipe. Avem jucători care își doresc foarte mult să confirme la această echipă, pentru mine este un lucru foarte important.

"Sighișoara este exact ce îți trebuie, dacă vrei să faci performanță"

Sighișoara este exact ce îți trebuie, dacă vrei să faci performanță și să evoluezi ca sportiv. Dacă vrei să te duci la București și la Cluj ca să faci alte lucruri, acolo le găsești. Dacă vrei să ai liniște și să îți vezi de antrenamente, Sighișoara e un oraș ideal pentru handbal. E perfect pentru jucătorii cu familie, e liniște, nu e trafic, nu e poluare. Aici nu întârzie nimeni la antrenament, pentru că ajungi în 15 minute de la un capat în altul al orașului, nu ca în București, unde poți să faci trei ore dus-întors.

Avem toate condițiile, avem sală de joc, sală de forță, stadion, condiții de recuperare, public. Dacă vrei să progresezi, trebuie să vii într-un oraș liniștit. Avem și Centrul de Excelență al FRH aici, care a fost format pe timpul domnului Gațu. E un oraș cu o îndelungată tradiție handbalistică, acum mai avem nevoie doar de continuitate la nivel de primă ligă. Suntem o echipă mică, o echipă în devenire, dar există premisele pentru un proiect frumos. Mulți au jucat aici la Centrul de Excelență, Țenghea e chiar sighișorean, alții mă cunosc, știu că sunt un antrenor tânăr cu care se pot înțelege mai natural.

Nu mă îngrijoarează că Csepreghi are 35 de ani, pentru că și eu am semnat cu Steaua la 36 de ani și am mai jucat patru ani, am jucat finala cu Dinamo. În campionatul României, dacă ești serios și te pregătești bine, poți juca și la 40 de ani. La fel e și înălțimea. Dacă se uita vreunul la mine, la 182 cm, mă lua la handbal? Am fost conducător de joc, cred că am avut calitățile necesare acestui post. Csepreghi ar trebui să fie cloșca cu pui cu cei tineri.

"Este un succes că am atras jucători care au evoluat la echipa națională"

Eu consider un succes că am atras jucători care au evoluat la echipa națională sau care au cochetat cu selecția. Noi avem doar un singur jucător străin. Nu avem nimic cu ei, dar vrem să aducem străini doar dacă suntem siguri că sunt peste ce avem acum în lot. Aceasta e strategia clubului, să formăm o echipă mai mult de români. A fost o conjunctură favorabilă să fie Teca Gabriel liber de contract, am primit informații că este un jucător muncitor, disciplinat. Cred că este un jucător de valoare, care poate crește nivelul echipei. Am avut posibilitatea să luăm 3-4 jucători de afară, dar era ca și cum am fi jucat la loz în plic, pentru că nu-i cunoșteam. Poate să fie foarte buni sau să nu se adapteze la campionat, la cerințele noastre.

Am renunțat la 7-8 jucători din sezonul trecut. Inițial a fost o altă strategie, trebuia să avem și echipa a doua. Cine nu intra în vederile mele se ducea acolo, juca și apelam la ei dacă erau probleme de lot. Se obișnuiseră cu mine, mă obișnuisem și eu cu ei, se vedea o îmbunătățire la toate capitolele, după această perioadă petrecută împreună, și mulți nu ajunseseră la potențialul maxim. Din păcate, nu am avut resursele și pentru echipa secundă.

Din actualul lot, cred că seamnănă cu mine Dobra, un băiat de la Minuar, pe care l-am avut și anul trecut la Cluj. Este un jucător creativ, are viziune, nu mă interesează să îmi dea 20 de goluri, ca conducător de joc. Nu aș refuza, dar el trebuie să organizeze jocul, să fie creierul echipei. Vreau să lucrez cu ei la antrenament, apoi să se descurce, nu să se uite încontinuu la margine, ca să le spun ce să facă. Am încercat să implementez un stil modern, cu aeriene, exact cum jucam eu. Așa îmi place să joace și echipa mea", a declarat Marius Stavrositu pentru Sport.ro.

