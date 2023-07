Se fac două decenii de la istorica victorie împotriva Barcelonei! "I-am bătut cu o echipă de copii. A fost un șoc pentru toți"

Barcelona învinsă la Constanța, dar campioană a Europei

Dobrogenii au învins cu 29-27 în meciul jucat în Sala Polivalentă din Constanța, iar rezultatul a zguduit lumea handbalului masculin european, fiind una dintre marile surprize din istoria acestei prestigioase competiții. Deși HCM a mai învins pe Montpellier (37-33 / 2009), echipa lui Nikola Karabatic, Didier Dinart, Luka Karabatic, Michael Guigou și William Accambray, iar CS Dinamo a învins pe Deși HCM a mai învins pe(37-33 / 2009), echipa luiși, iara învins pe Veszprem (31-29 / 2021) și pe Kiel (32-21 / 2023), victoria contra Barcelonei rămâne cel mai important rezultat din ultimele două decenii.

În acel sezon, în care i-a avut în lot pe David Barrufet (actualul manager al secției de handbal de la CS Dinamo), Laszlo Nagy, Lars Krogh Jeppesen, Cristian Ugalde, Dragan Skrbic, Victor Tomas, Jerome Fernandez, Dejan Peric, Luka Zvizej, Davor Dominikovic sau Iker Romero, catalanii au terminat Grupa A pe poziția secundă, după Pick Szeged, apoi au trecut de Portland San Antonio (28-22, 24-30), THW Kiel (25-30, 33-27), RK Celje (31-34, 31-26) și BM Ciudad Real (27-28, 29-27) pentru câștigarea trofeului.

Constanța a dominat handbalul românesc încă un deceniu

HCM Constanța era antrenată de Aihan Omer și Eden Hairi, iar în lot se găseau Rudi Stănescu, Mihai Popescu, George Vasile, Marius Stavrositu, Florin Nicolae, Laurențiu Toma, Denis Ali, Ionuț Pușcașu, Silviu Băiceanu, Paul Giotoiu, Ionuț Săulescu, George Buricea, Adrian Racovițan, Gicu Tașcă, Darius Șania, Ionuț Oselinsche, Bogdan Șoldănescu, Marius Vasile, Eremia Pârâianu, Adrian Tucanu, Mihai Timofte, Alexandar Adzici și Robert Tase.

Echipa constănțeană a terminat atunci grupa, din care mai făceau parte puternicele Pick Szeged și Vardar Skopje, pe ultimul loc, dar a dominat competiția internă încă 10 ani de zile. Trupa de pe malul mării are în palmares nouă titluri de campioană (2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), șase trofee Cupa României (2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018), a fost semifinalistă în Cupa EHF (2006) și a jucat în penultimul act în Cupa Challenge (2004).

"Barcelona era un colos, o selecționată mondială"

"E o victorie celebră cea cu Barcelona, se apropie 20 de ani de la acel meci. Încerc să le explic și băieților pe care îi antrenez că sportul îți poate lăsa niște amintiri pe care le poți povesti toată viața ta. A fost un șoc pentru handbalul românesc și european, în perioada respectivă, pentru că nu aveam o istorie prea bogată în Champions League, în noul format, iar Barcelona era un colos, o selecționată mondială. Să bați Barcelona, cu o echipă de copii... Nu am avut jucători transferați de la alte echipe de Final Four. În schimb, aveam un nucleu de jucători crescuți de mici de club, care au avut parte de răbdare din partea conducerii de la Constanța.

Acum ne bucurăm că jucăm împotriva unor astfel de echipe, nu că îi batem, deși se fac investiții mari. E bine să și jucăm contra lor, ca să evaluăm nivelul la care suntem, deși anul acesta nu vom avea echipă în Champions League. A fost un rezultat de excepție. Nu mai contează că, dacă am fi jucat de 20 de ori, poate că ne băteau de fiecare dată. Am învins când a trebuit. Doar noi știm câtă muncă a fost în spatele unui asemenea rezultat. Handbalul răsplătește munca, iar pe noi ne-a răsplătit atunci, am avut o echipă frumoasă și rezultate bune. Când bați pe Barcelona, începe să se vorbească frumos de tine în Europa.

"Am avut oferte multe din străinătate atunci, din Spania, din Franța"

Nu îmi pare rău, am câștigat campionate, am câștigat cupe. Făceam parte dintr-o familie frumoasă și mă simțeam bine acolo. Nici handbalul nu era o industrie în România, nu existau impresari, dacă te suna o echipă însemna că aveai valoare. Acum te propune impresarul, organizează el tot. Nu îmi aduc aminte să fi avut vreun impresar de handbal în România, la momentul acela. Nici nu știam să facem contractele atunci, nu am pus niciodată banii pe primul loc, dar cei care ne conduceau ne-au răsplătit pe măsură. Am avut oferte multe din străinătate atunci, din Spania, din Franța. Nu îmi pare rău că am rămas în România, deși poate că era mai bine pentru CV-ul meu . Am considerat atunci că e mai bine să continui pe drumul ăsta.Nu îmi aduc aminte să fi avut vreun impresar de handbal în România, la momentul acela. Nici nu știam să facem contractele atunci, nu am pus niciodată banii pe primul loc, dar cei care ne conduceau ne-au răsplătit pe măsură.

Cum am dominat noi, la Constanța, așa e Dinamo acum. Sincer, cred că era mai greu să câștigi campionatul atunci, parcă erau mai multe echipe în lupta pentru titlu, era un campionat mai echilibrat. Dinamo e considerată acum mult peste celelalte competitoare , a terminat campionatul fără înfrângere, dar mai poți să și pierzi. Constanța a bătut-o pe Dinamo, a eliminat-o din Cupă și favoritele se mai pot încurca", a declarat Marius Stavrositu pentru Sport.ro.

Foto - Imago Images, Gabriel Chirea