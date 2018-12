Trei intrebari si multe calcule inainte de meciul cu Norvegia! Cum poate Romania sa castige o medalie la EHF EURO 2018

Doua victorii in doua meciuri la EHF EURO 2018 i-au facut deja pe fanii Romaniei sa viseze la o medalie.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Adrian Costeiu

Maniera in care au fost obtinute rezultatele cu Germania si Cehia a fost una entuziasmanta, iar nationala Romaniei nu a fost condusa nici macar o secunda la turneul final din Franta! Doar ca atat Germania, cat si Cehia par echipe incapabile sa gestioneze un astfel de turneu final. Prima prin prisma tineretii lotului, iar cea de-a doua prin valoarea precara a echipei. Ne-am entuziasmat prea repede? Meciul cu Norvegia e cel care va da, cu siguranta, un raspuns. Pana atunci, insa, sa vedem la ce intrebari trebuie sa raspunda Romania pentru a atinge o noua performanta mare la EHF EURO.

Reuseste apararea sa tina ritmul?

Pana acum, defensiva nationalei a functionat excelent, iar Gabriela Perianu a fost jucatoarea cu cele mai multe aruncari blocate, sase, de la acest turneu final. Cuplul de portari Dedu-Dumanska a functionat bine, cu procentaje de 36%, respectiv 34%, la mica distanta de ceea ce au aratat alte nationale, precum Norvegia sau Franta, Insa intrebarea persista: cum va arata Romania intr-un meci cu adevarat competitiv, cu o nationala extrem de puternica? Norvegia nu pierduse niciun meci in faza grupelor la EHF EURO din 2002 pana la partida cu Germania din deschiderea turneului din acest an, strangand 26 de partide consecutive fara esec. Iar forta nordicelor a putut fi vazuta in partida cu Cehia, castigata la 14 goluri diferenta.

Pericolul vine din toate partile. Opt goluri a marcat Norvegia cu pivotul in prima parte a meciului cu Cehia, indiferent ca jucatoarea s-a numit Loke, Brattset sau Ingstad. Pur si simplu, Cehia a fost distrusa de combinatiile cu pivotul, lucru la care Perianu si Pintea, aparatorii centrali ai « tricolorelor » trebuie sa fie atente la ce se intampla pe semicerc. Dar forta Norvegiei nu se opreste aici. Stine Oftedal e unul dintre cei mai buni centri din lume, Malin Aune e o extrema dreapta excelenta, iar Veronica Kristiansen ramane un inter stanga de temut, chiar daca nu a avut o prima parte a sezonului buna la Gyor. In aceste conditii, defensiva Romaniei va fi, cu siguranta, testata.

Ce facem cand Neagu e anihilata?

Planul pentru a anihila nationala Romaniei parea simplu pe hartie inainte de turneul final. O blochezi pe Neagu, iar totul ar trebui sa se naruie. Ei bine, Romania a scos din maneca un as nesperat: Eliza Buceschi. Cu un procentaj de reusita al aruncarilor de 87% si golghetera a turneului dupa doua meciuri, cu 20 de goluri, Buceschi e marea surpriza a „tricolorelor”. Eficienta de la 7 metri conteaza enorm in puncte cheie ale meciului, dar depasirile Elizei, cat si insurubarile pe care le face la 9 metri pentru a depasi adversarul sunt cruciale pentru nationala noastra.

Last night @CrisNeagu8 ????????made history and became the all-time top EURO scorer. Find out what she thinks of her achievement.#ehfeuro2018 #handballissimehttps://t.co/k17WoPggzL — EHF EURO (@EHFEURO) December 4, 2018

Cum jocul pe extreme sufera – doar noua goluri din 16 aruncari in doua partide – prestatia interilor nostri devine extrem, extrem de importanta. In startul meciului cu Germania, Melinda Geiger a evoluat excelent si a fost decisiva, in timp ce Buceschi si-a asumat responsabilitatea constant, chiar si cand Cristina Neagu nu a mai avut curajul sa arunce la poarta in repriza secunda. Pentru Romania, astfel de momente vor fi extrem de importante.

Castigam grupa, avem o sansa la medalie?

Romania e deja calificata in faza grupelor principale, dar calculele pentru a ajunge in semifinale sunt fie simple, fie complicate. Suna paradoxal? Doua victorii, cu Norvegia si Olanda, ne-ar putea ajuta sa ajungem intre primele patru echipe din Europa, indiferent de meciurile cu Ungaria si Spania. Ba mai mult, o victorie cu Norvegia ar putea sa le ofere elevelor lui Ambros Martin patru zile de pauza, rezervate echipei care va castiga grupa de la Brest.

1 victorie are Romania in meciurile cu Norvegia de la EHF EURO (26:22), la Bucuresti, in 2000. In celelalte patru meciuri disputate, Norvegia are 3 victorii, iar un joc s-a incheiat la egalitate

Dar ce se intampla daca vom pierde cu Norvegia? De aici, posibilitatile se ramifica. Presupunand ca Germania nu pierde cu Cehia, Romania castiga grupa si cu un esec la doua goluri in fata Norvegiei. Orice infrangere mai aspra, ne retrogradeaza pe locul secund. Daca Germania pierde contra Cehiei, pentru a castiga grupa trebuie sa nu pierdem in fata Norvegiei. Iar daca vom castiga grupa, ne asteapta o „finala” in fata Olandei pe 9 decembrie, la Nancy, primul meci din main round, intre invingatoarele grupelor C si D ale EHF EURO 2018. Cu o victorie a echipei noastre in fata Norvegiei, Romania si Olanda ar incepe cu cate 4 puncte grupa, in timp ce Norvegia ar putea debuta cu zero puncte daca Germania merge mai departe. In aceste conditii, drumul spre semifinale pare facil!

FOTO: Twitter