Campioana la handbal feminin Rapid Bucureşti a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de Metz Handball, liderul grupei B din Liga Campionilor, scor 36-34 (20-17), în etapa a XIII-a.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Almeida de Paula 8 goluri, pentru Metz, respectiv Korsos, Badea şi Janjusevic, câte 6 reuşite, pentru Rapid.

În etapa a XIII-a a grupei B s-a mai jucat meciul dintre Lokomotiva Zagreb - Storhamar 22-31, celelalte dispute programate fiind între Kastamonu - Gyor şi Team Esbjerg - Buducnost.

???? No mistakes: Kristina Jörgensen makes sure @MetzHandball will finish the #ehfcl group stage top of group B! pic.twitter.com/aqc7hKDu7P